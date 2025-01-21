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取消對美國務卿魯比歐制裁？ 陸外交部未正面回應

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
參院快馬加鞭，20日傍晚通過原參議員魯比歐的國防部長提名案。魯比歐成為川普政府第一位就任的內閣閣員。圖為魯比歐20日出席川普總統就職典禮。圖／美聯社
參院快馬加鞭，20日傍晚通過原參議員魯比歐的國防部長提名案。魯比歐成為川普政府第一位就任的內閣閣員。圖為魯比歐20日出席川普總統就職典禮。圖／美聯社

美國總統川普政府團隊上任，前參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿，但尷尬的是，他正被中國大陸制裁中。外界關注大陸官方會否取消對魯比歐的制裁，大陸外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上並未正面回應，僅表示中美高級官員應保持接觸。

郭嘉昆稱，「中國將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。」

面對川普政府上任，大陸外交部稍早稱，中方願同美國新政府一起，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。

被視為反中急先鋒的魯比歐在2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。

法新社報導，魯比歐是首位擔任美國最高外交官的西班牙裔和第一位能說流利西班牙語的國務卿，也是川普政府首位獲得參議院批准的內閣提名人。

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