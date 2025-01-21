王毅見孟加拉臨時政府代表 喊推共建「一帶一路」

孟加拉臨時政府去年8月上台後，首次對中國大陸進行高級別訪問。據大陸外交部，大陸外長王毅21日在北京，與孟加拉臨時政府外交負責人圖希德（Touhid Hossain）舉行會談，表示願與孟方高品質共建「一帶一路」，推動中孟全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展，雙方要統籌推動重大標誌性工程，和「小而美」民生項目。

據大陸外交部官網，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，21日在北京和孟加拉臨時政府外交負責人圖希德舉行會談。

王毅認為，圖希德把中國大陸當作就任後首次訪問的國家，體現了孟加拉臨時政府和圖希德對中孟關係的高度重視。他說，中方願和孟方一道，賡續傳統友誼，加強戰略溝通，深化務實合作，高品質共建「一帶一路」，推動中孟全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

王毅說，中方支持孟方維護國家獨立、主權和國家尊嚴，探索符合本國國情的發展道路，尊重孟加拉人民的選擇，願繼續為孟加拉經濟社會發展提供協助。

王毅表示，中孟雙方要統籌推動重大標誌性工程和「小而美」民生項目，鞏固傳統合作，拓展新興領域，辦好建交50周年和「人文交流年」紀念活動，推動兩國關係不斷向前發展，在國際區域事務中加強團結協作。

據大陸外交部發布新聞稿，圖希德表示，孟方致力於深化對華政治、經貿、基建、醫療、水利、人力資源發展等領域合作，堅定奉行「一個中國原則」，堅持不干涉內政原則，堅決捍衛聯大2758號決議的權威性和有效性。

去年8月孟加拉發生「Z世代革命」，執政15年的孟加拉鐵娘子、總理哈希納（Sheikh Hasina）下台流亡，由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導臨時政府。

先前大陸外交部發言人郭嘉昆宣布圖希德應邀赴陸訪問，孟加拉《新世紀報》報導，行前，圖希德與大陸駐孟加拉大使姚文交流，討論兩國在農業、水利、醫療、金融等領域的合作機遇，包括農產品准入資格等。

值得注意的是，對於尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉等印度周邊地區國家，近期有領導人或高級官員訪陸，《印度教徒報》近日評論，印度應該高度關注中國大陸與南亞國家的密切外交活動，增強自身對南亞地區的主導能力。