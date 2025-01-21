傳上海、福建「踩線團」2月12日來台？ 觀光署：未收到申請

大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，據悉，上海觀光協會已送件申請，將於2月13日組踩線團帶相關旅行業者來台；福建旅行業者也有意申請2月12日以春季旅展入境，並於北、中、南辦理推廣會。對此，交通部觀光署表示，尚未收到申請。

大陸文旅部近日宣布將開放上海及福建陸客來台團體遊，國內觀光業者紛紛期待迎來過去陸客榮景。有消息指出，上海觀光協會已經送件申請，將於2月13日組踩線團來台，福建則已邀集各省旅行業者來台推廣，預計以春季旅展提出入境申請，並自高雄入境。

依照規定，若來台目的與觀光事務相關，需先送件至觀光署，再送至移民署審核。對此，觀光署則表示，目前尚未收到送件申請。