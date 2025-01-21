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川普率美退出巴黎協定與WHO 陸外交部：表示關切

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
川普20日宣誓就任總統後，立即偕副總統范斯（左二）、第一夫人梅蘭妮亞（左四）、眾院議長強生（右二）等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。圖／路透
川普20日宣誓就任總統後，立即偕副總統范斯（左二）、第一夫人梅蘭妮亞（左四）、眾院議長強生（右二）等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。圖／路透

美國總統川普（Donald Trump）上任首日，即宣布退出巴黎協定與世界衛生組織（WHO），大陸外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上表示，中方將同各方一道，秉持人類命運共同體理念，積極應對氣候變化挑戰，共同推進全球綠色低碳轉型的進程；將一如既往地支持世界衛生組織履行職責，深化國際公共衛生合作，加強全球衛生治理，推動構建人類衛生健康共同。

針對川普聲稱美國將退出巴黎協定，郭稱，中方對美方宣布將要退出《巴黎協定》「表示關切」，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身。

對於美國將退出WHO，郭回應，作為全球公共衛生領域的權威、專業國際機構，世界衛生組織在全球衛生治理當中發揮了中心協調的作用，世界衛生組織作用只應加強、不應削弱。

川普宣布美國退出巴黎協定，據了解，美國目前是僅次於中國大陸的世界第2大汙染國，退出之舉將使美國加入伊朗、利比亞和葉門的行列，成為極少數未加入這項2015年協定的4個國家之一。

同時美國也宣布退出WHO，綜合法新社、路透報導，川普指世衛無法在不受「成員國不當政治影響」下獨立行動，還要美國「不公平地支付重金」，與中國等其他大國所支付的金額不成比例。

WHO 川普 巴黎協定 美國

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