快訊

比照0206震災 黃偉哲宣布災民每人3萬、房屋無法居住每戶10萬

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

聽新聞
0:00 / 0:00

邀川普訪問大陸？ 陸外交部：願與美新政府保持溝通

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部官網

外界關注北京會否邀請甫就職的美國總統川普訪問中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上表示，「中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。」

川普上任雖簽訂多項行政命令，外界最關注的關稅政策，但他僅提及可能自2月起對加拿大與墨西哥加徵25%關稅，並未提及中國大陸；此外他也延遲了TikTok禁令。先前，《華爾街日報》引述知情人士稱，川普已告知幕僚，希望上任百天內訪問中國大陸，盼加深與大陸國家主席習近平的關係。

川普表示，他將要求政府針對中國大陸的貿易行為進行調查，但並未宣布新關稅措施。對此，郭嘉昆在例行記者會回應，希望美方同中方相向而行，共同推動中美經貿關係穩定健康可持續發展。

郭嘉昆指出， 中美經貿合作的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟的發展。中方願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。

對於川普簽署行政命令，給予TikTok禁令75天的寬限期，郭回應，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶喜愛，也為促進美國國內的就業、拉動消費發揮了積極作用。希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國的市場主體在美國的經營，提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。至於企業運營和收購，應當根據市場原則由企業自主決定。「如果涉及中國的企業，應當符合中國的法律法規。」

川普 美國

延伸閱讀

關稅成川普利器 勤業眾信教台商三大策略應戰

川普成立政府效率部 美國政府雇員聯合會提告

川普新政揭投資隱憂 勤業眾信：留意報復性經濟措施

川普2.0時代開啟 國發會主委劉鏡清：對台灣利大於弊

相關新聞

川普就職演說提「奪回巴拿馬運河」點名大陸

川普20日在華盛頓哥倫比亞特區國會大廈圓形大廳宣誓就任美國第47任總統、發發表就職演說，演說內容除了聚焦讓美國再次強大，...

美國營商環境溫度計？川普政府推遲TikTok禁令75天

美國總統川普（Donald Trump）上任首日即簽署行政命令，推遲對字節跳動旗下短視頻平台TikTok的禁令，命令司法...

「瀾湄合作」捕逾7萬名電詐嫌犯 接下來要救被困人員

由中國大陸與東協多國攜手的「瀾湄執法合作中心」21日表示，初步統計，「海鷗」聯合行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各...

王毅見孟加拉臨時政府代表 喊推共建「一帶一路」

孟加拉臨時政府去年8月上台後，首次對中國大陸進行高級別訪問。據大陸外交部，大陸外長王毅21日在北京，與孟加拉臨時政府外交...

傳上海、福建「踩線團」2月12日來台？ 觀光署：未收到申請

大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，據悉，上海觀光協會已送件申請，將於2月13日組踩線團帶相關旅行業者來台；福建...

川普率美退出巴黎協定與WHO 陸外交部：表示關切

美國總統川普（Donald Trump）上任首日，即宣布退出巴黎協定與世界衛生組織（WHO），大陸外交部發言人郭嘉昆21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。