邀川普訪問大陸？ 陸外交部：願與美新政府保持溝通

外界關注北京會否邀請甫就職的美國總統川普訪問中國大陸，大陸外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上表示，「中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。」

川普上任雖簽訂多項行政命令，外界最關注的關稅政策，但他僅提及可能自2月起對加拿大與墨西哥加徵25%關稅，並未提及中國大陸；此外他也延遲了TikTok禁令。先前，《華爾街日報》引述知情人士稱，川普已告知幕僚，希望上任百天內訪問中國大陸，盼加深與大陸國家主席習近平的關係。

川普表示，他將要求政府針對中國大陸的貿易行為進行調查，但並未宣布新關稅措施。對此，郭嘉昆在例行記者會回應，希望美方同中方相向而行，共同推動中美經貿關係穩定健康可持續發展。

郭嘉昆指出， 中美經貿合作的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟的發展。中方願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。

對於川普簽署行政命令，給予TikTok禁令75天的寬限期，郭回應，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶喜愛，也為促進美國國內的就業、拉動消費發揮了積極作用。希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國的市場主體在美國的經營，提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。至於企業運營和收購，應當根據市場原則由企業自主決定。「如果涉及中國的企業，應當符合中國的法律法規。」