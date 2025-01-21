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金門南方海域再現中國海警船 我海巡署部署應對
快過年了，海巡署金馬澎分署第十二巡防區今天上午7時許，又偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，隨即啟動巡防應對機制，派遣巡防艇前往現場進行監控，防止海警船進入我方限制水域。
海巡署金馬澎分署表示，今天上午7時50分，4艘中國大陸海警船編號「14509」、「14608」、「14609」及「14605」從金門翟山南面四處進入限制水域，並以2艘為一組編隊航行，海巡署立即調度4艘巡防艇前進，並與海警船保持距離，進行逼近式拒止，為確保行動得當，海巡署的巡防艇同時使用無線電發佈中英文廣播，嚴正要求中國海警船立即轉向並離開我方水域。
經過一番對峙，我方巡防艇成功將中國海警船驅離，並全程進行監控蒐證，隨後，這些海警船於12時許離開了金門限制水域，前後共進出兩次。
海巡署表示，中國海警船自去年以來頻繁進犯金門海域，尤其在即將迎來農曆春節之際，這類行為仍未停歇，從去年至今，海警船進入金門限制水域的次數已達56次；海巡署全體人員仍堅守崗位，不分寒暑和假日，秉持維護國家主權的立場，積極執法，堅決捍衛我方海域安全。
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