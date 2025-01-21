川普就職 中國學者：處理亞太地區秩序是艱難課題

美國總統川普於美東時間20日就職，中國學者包承柯認為，中美之間比起經濟問題，「艱難的是亞太地區的秩序」，川普目前釋出積極介入美中關係的訊號，接下來則要關注川普會如何處理與美中台關係的不和諧之處。

美國總統川普於美東時間20日就職，再次入主白宮，成為美國第47任總統。上海東亞研究所副所長包承柯接受中央社訪問時表示，如何調整與中國的關係是川普這次任內最重要的課題。

他指出，中國的力量和川普2016年上台時差距很大，川普現在面臨的挑戰就是要維持和平，又要維護美國的利益，「同時還必須學會尊重中國的利益，這才是解決區域和平的關鍵所在」。

至於在川普演說中提到「加徵關稅」與「強化製造業」的問題上，包承柯則認為兩國經濟利益沒有這麼高的衝突性，因為中美之間的工業基礎、經濟基礎狀況不一樣，還有一些互補性。他認為中美之間比起經濟關係，「艱難的是亞太地區的秩序，特別是台灣問題上美國的立場，這是一個核心問題」。

關於川普對中國的態度，包承柯指出，日前中國國家領導人習近平和川普通過電話，展現「比較好的氣氛」。且比起美國前任總統拜登任內4年都沒有到中國進行訪問，川普擬「就職百日內」訪中，再加上川普第一任期時也曾邀請習近平到美國訪問，顯示出在美中關係上，川普比拜登處在更積極的領導姿態，願意介入中美關係大局中發揮引領作用，「顯然他看得到中美關係不應該更壞，而是應該更加穩定」。

至於在對台關係上，包承柯表示，美國政府在對台政策上，應該不至於有太大的不同，「但是問題在於，過去傳統美國對台政策走向會損害中美關係的利益。」期待接下來川普會如何發揮領導作用，調整不和諧的聲音。