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「瀾湄合作」捕逾7萬名電詐嫌犯 接下來要救被困人員

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
瀾湄執法合作中心21日表示，共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕嫌犯逾7萬人，解救受害人逾160人。圖為大陸公安與緬甸各方合作逮捕多名詐團頭目，緬甸將4.1萬名電詐嫌犯移交中國大陸。圖／取自大陸駐緬甸大使館公眾號
瀾湄執法合作中心21日表示，共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕嫌犯逾7萬人，解救受害人逾160人。圖為大陸公安與緬甸各方合作逮捕多名詐團頭目，緬甸將4.1萬名電詐嫌犯移交中國大陸。圖／取自大陸駐緬甸大使館公眾號

由中國大陸與東協多國攜手的「瀾湄執法合作中心」21日表示，初步統計，「海鷗」聯合行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕犯罪嫌疑人逾7萬名，解救受害人160餘名。並稱將適時啟動「海鷗」聯合行動第2期，繼續聚焦打擊電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，特別是全力解救各國失聯、被困人員，確實維護區域各國人民生命財產安全、區域安全穩定。

大陸央視新聞報導，瀾湄執法合作中心21日在雲南昆明召開「海鷗」聯合行動總結會，柬埔寨內政部、中國大陸公安部、寮國公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部派出代表團參會，聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東協警察組織等國際組織亦應邀參會。

為落實瀾湄合作第4次領導人會議精神及《瀾湄合作五年行動計畫2023-2027》，該中心在去年8至12月組織實施「海鷗」聯合執法行動，協調中國大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南6方執法部門共同打擊區域電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，與槍支彈藥走私犯罪。

大陸公安部官網15日發文指，公安機關將持續保持對跨境電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點，全力協調解救被困人員。

「瀾湄合作」為2014年11月時任大陸國務院總理李克強，在第17次中國—東協領導人會議上提出建立的合作機制，參與成員包括中國大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南。目的為推進「南南合作」和落實聯合國2030年可持續發展議程作出貢獻，共同維護、促進地區持續和平與發展繁榮。

公安 海鷗

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