川普上任 學者呼籲政府應建立自身應對方式

台灣國際戰略學會日前舉行「川普就職與台海安全」論壇，多位學者提醒，面對美國總統川普，台灣要有自己的應對方式，包括全盤檢討過去維持台海安全的歷史經驗，優先提高自身安全防護力。

立法院前院長王金平指出，無論川普政府閣員是否有親台反中立場，川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」，畢竟台灣是中國大陸的核心利益，卻不是美國的核心利益。他建議，面對強勢回歸的川普，台灣必須全盤檢討過去45年來維持台海安全的歷史經驗。

國民黨國際部主任黃介正直言，「我們把國家安全政策外包給美國了」，相關論述都是順著美國的談話要點，像是「理念相近國家」、「民主外交」、「價值同盟」等，但呼口號對「川普2.0」真的會沒有用。他認為政府一定要趕快檢討這些論述，否則不止會碰一鼻子灰，還可能鼻青臉腫。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲認為，台灣要從看中國大陸、看美國，現在要看自己。第一優先是提高自己的安全防護力，其次是跟中國大陸保持被動往來，甚至可以拋出橄欖枝、願意更多的交流，但是在技術層面要謹慎；對美國，則是不要表面地隨著川普的情緒起伏，而是理解他的決策和人格，蘇紫雲點出，「川普是講公平的，用討好沒有用。」

淡江大學外交系助理教授廖雨詩認為，面對作風不一樣的美國領導人，台灣不能跟著別人走，要有種種應對方式。她預測中國大陸接下來會加大其灰色地帶行動，包括海上執法力量擴張、外交和經濟層面打壓台灣，這些行動同時會對美國區域安全戰略行程造成相當的威脅，但若美國對台灣的支持增強，也可能引發中國大陸更強烈的反應。接下來課題就是在4年中強化台美合作，同時避免中國大陸做出過度激烈的反應，以保持區域的穩定。