獨／陸客來台旅遊玩真的！上海、福建的旅行業申請下月來台

陸客來台旅遊玩真的！大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，上海、福建觀光旅行社業者全面動起來。據了解上海觀光協會主導已經送件申請，將於2月13日組採線團帶相關旅行社業者來台；另外，福建地區的旅行社業也組團，申請2月12日以春季旅展入境，預計於南部高雄、中部及北部辦理推廣會。

這次的兩岸開放是疫後解封的最後一塊拼圖，國內的觀光業界都相當期待，隨著大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，這次不在只是樓梯響，兩地觀光業界全面動起來，積極組團要來台進行深度環境了解，來台灣旅遊對於同文、同種的陸客還是很有吸引力。

上海觀光協會主導已經送件申請，將於2月13日組採線團帶相關旅行社業者來台，這次因為時間急迫，先定位為雙城論壇後的兩市交流，上海觀光協會主導，帶上海當地多家大型旅行社業者來台參訪。

福建地區目前更積極，已組一團近40人的來自各省的旅行業者來台推廣，這團目前提出由高雄入境，以春季旅展提出入境申請，預計於南部高雄、中部及北部辦理推廣會。

最內最的大的雄獅旅遊（2731）、鳳凰（5706）、旅天下（6961）、山富（2743）、五福（2745）等旅行社業者對於兩岸觀光交流持續開放保持樂觀及支持的態度，各家業者都已做好準備，看好2025年觀光市場續旺。

法人也分析，大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，激勵昨天國內跟陸客相關著著度較高的觀光股勁揚，富野（2736）、寶得利（5301）昨天盤中亮燈漲停收盤，燦星旅（2719）一度攻上漲停，不過今天觀光股則是休息的走勢，興櫃的維格餅家（2733）昨天收盤時大漲28%，今天還是走強漲幅約7%，如果兩岸開放擴大步，國內的觀光業全面受惠。

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰暨台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰昨日也指出，大陸文旅部宣布近期將開放上海及福健陸客來台團體遊，有助於兩岸關係正向發展，台旅遊業展雙臂歡迎 盼兩岸旅遊全解禁回復旺季榮景。