中國專家：中美開局好 但可引致摩擦因素仍多

川普正式成為新任美國總統，中國專家分析，近期美中高層多次互動，是一個比較正面的開局，中美在經貿、芬太尼、俄烏戰爭等存在合作空間；但如果川普無法實現其目標，仍可能會「翻臉掀桌」，引起中美摩擦或對抗的因素仍多。

澎湃新聞今天報導，近期中美有多次高層次互動，包括川普（Donald Trump）未正式上任前與中國國家主席習近平通電話，中國國家副主席韓正出席川普的就職典禮、在美會見已成為美國副總統的范斯（J.D.Vance）及美國商界人士。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，中美以雙方高層增加互動的方式進入川普第二任期，是比較正面的開局，對下一步中美關係達成一些重要共識。這也意味著中美有望通過對話談判和戰略溝通，來處理雙邊問題，避免在川普第二任期一開始，中美就產生摩擦甚至對抗。

吳心伯指出，除了經貿領域，中美在芬太尼、俄烏衝突、中東問題、半島問題等多個議題上也有合作空間，「但如果川普無法實現他的目標，他仍有可能對中國採取高壓措施，導致中美關係出現顛簸。所以引起中美關係摩擦，甚至對抗的因素還是比較多的」。

他說，川普是以善變和多變而聞名，「特別是在達不到他的目標時，翻臉掀桌子都是有可能的。我們不能因為目前有一個看起來比較順利的開局，就過於樂觀」。

中國社會科學院美國研究所研究員倪峰表示，川普在外交事務上最關注的，是結束俄烏衝突和管控中東局勢，這為中美留下一定的空間。因為不論是歐洲還是中東問題，川普都需要中國幫助解決。

倪峰表示，TikTok在美國遭封禁一事，確實會對中美正常經貿和人文交流帶來巨大衝擊。TikTok恢復服務是一個積極的勢頭。

倪峰表示，川普一度宣稱當選後要對所有中國出口美國商品加徵60%關稅，但這樣意味美國物價會上漲；川普應知道民主黨在總統競選中輸給他，是因為經濟問題，所以在貿易領域，中美的基本需求還是比較一致。

倪峰表示，如果目前中美「高開」互動的局面可以持續一段較長時間，兩國未來的互動能夠呈現比較積極的狀態，對抵消未來可能的衝擊會有一定幫助。