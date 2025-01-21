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川普就職演說提「奪回巴拿馬運河」點名大陸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國總統川普發表就職演說，宣告美國將再度備受尊敬及讚譽。（路透）
美國總統川普發表就職演說，宣告美國將再度備受尊敬及讚譽。（路透）

川普20日在華盛頓哥倫比亞特區國會大廈圓形大廳宣誓就任美國第47任總統、發發表就職演說，演說內容除了聚焦讓美國再次強大，包括擴張領土、製造業回歸等，其中直接提及中國大陸的部分，是稱要「奪回巴拿馬運河」，聲稱「中國正在主導巴拿馬運河營運」。

對於外界最關注的關稅政策，雖然他未提具體的關稅計畫，但稱立即開始全面改革美國貿易體系，不會向美國公民徵稅來讓其他國家變得富有，而是向外國徵收關稅來讓公民變得富裕。他也重申將成立「對外稅務局」（External Revenue Service）向外國徵收關稅。

至於演說中直接點名中國大陸的部分，則是巴拿馬運河橋段，他表示美國船隻被嚴重超額收費，在任何方式、形式都未獲公平對待，包括美國海軍，「最重要的是，中國正在主導營運巴拿馬運河」，因此稱要奪回巴拿馬運河。

不過，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）隨後在社群平台X反駁川普的言論，強調巴拿馬運河現在是、未來也將是巴拿馬的。

歐巴馬時期的前美國駐俄大使麥克弗爾（Michael McFaul）在X平台上寫道，「中國並未主導營運巴拿馬運河」，同時又稱「你不可能既是和平的總統，又企圖奪回巴拿馬運河。」

針對巴拿馬運河議題，大陸外交部先前表示，巴拿馬運河不受任何大國直接或間接控制，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

此外，川普演說中宣布一連串政策，包含南部邊境進入國家緊急狀態，所有非法入境行為將立即停止，遣返數百萬外國罪犯；宣布國家能源緊急狀態，增加石油和天然氣鑽探；撤銷電動車補助；將把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America）；致力成為「和平締造者」，同時指出，美國軍隊將專注於擊敗美國的敵人。

川普 巴拿馬運河 美國公民

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