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美國營商環境溫度計？川普政府推遲TikTok禁令75天

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國總統川普上任首日簽署行政命令，延後對「字節跳動」旗下TikTok的禁令。圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型，出現在TikTok的公司標誌前。（路透）
美國總統川普上任首日簽署行政命令，延後對「字節跳動」旗下TikTok的禁令。圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型，出現在TikTok的公司標誌前。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）上任首日即簽署行政命令，推遲對字節跳動旗下短視頻平台TikTok的禁令，命令司法部長在75天內不得對TikTok採取任何行動。TikTok原本預計在19日要被施行「不賣就禁」命令（意味不剝離字節跳動就中止服務），陸媒《環球時報》社評稱，TikTok將是美國「營商環境溫度計」。

川普表示，有關行政命令賦予自己關閉或出售TikTok的權力，他認為在潛在的協議下，美國應該取得TikTok一半的控制權，如果中方不批准協議，美國就可能向陸方徵收關稅。

TikTok在18日對美國用戶宣布暫停營運，川普19日在社交平台宣稱要拯救TikTok，並提出讓美國持股50%的方案，以讓TikTok能在美續命；TikTok在社交媒體平台X上發表聲明稱，正在恢復對美國用戶的服務，並將與川普合作制定長期解決方案，讓TikTok繼續「留在美國」。

《環球時報》21日社評指出，如何做到川普所說的「拯救TikTok」，會是充滿未知的複雜過程，文章指出TikTok的最終結局將是一個明確信號，或者說是個溫度計，「從中世人可以看到美國政府是願意在正常的商業條款下來解決，還是用『國家安全』這頂帽子把商業公司壓垮。」

大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會上表示，TikTok在美國營運多年，深受美國用戶喜愛，為促進美國國內的就業、拉動消費，都發揮了積極的作用。「希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。」

TikTok 川普 美國

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