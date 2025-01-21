韓正與中國駐美大使謝鋒 出席川普就職儀式
美國總統川普台北時間今天凌晨正式宣誓就職，中國方面由國家副主席韓正及駐美大使謝鋒出席就職儀式。而韓正在美期間已先後會見副總統范斯、特斯拉執行長馬斯克等人及美國工商界代表。
川普（Donald Trump）及范斯（JD Vance）在台北時間凌晨1時宣誓成為美國正副總統，綜合新華社、鳳凰衛視等媒體報導，韓正與謝鋒二人是現身川普就職典禮現場的中方代表。
根據外電照片，在就職典禮會場，韓正曾站在阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等外國政要身旁，而3人的座位十分靠近。
韓正是以中國國家主席習近平「特別代表」身分出席川普的就職儀式。
綜合新華社先前報導，韓正在美期間，已先後會見范斯、馬斯克（Elon Musk）、布魯金斯學會（Brookings Institution）名譽主席桑頓（JohnL.Thornton），以及美國工商界代表。
其中，馬斯克由於旗下的特斯拉（Tesla）在中國設廠，且曾發表對中國相對友好的言論，被外界視為中國在川普回任後積極拉攏的對象。
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