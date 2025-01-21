快訊

政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

冀偉忠成為中國呂梁教區新主教 料獲教廷認可

中央社／ 香港21日電

中國天主教官方新聞網頁報導，中國天主教呂梁教區冀偉忠主教祝聖典禮昨天在山西省呂梁市汾陽耶穌聖心主教座堂舉行；有港媒指出，冀偉忠成為呂梁教區主教，料獲教廷認可。

相關報導表示，在祝聖典禮上，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了主教團的批准書，有來自中國大陸各教區130位神父，以及修女、修生和教友代表450人參加典禮。

據介紹，冀偉忠於1973年在山西省呂梁市文水縣出生，2005至2010年在德國奧古斯丁神哲學院進修深造，獲信理神學碩士學位；2016年在中國人民大學進修；2019年6月任山西省天主教教務委員會副主任；2024年7月當選為天主教呂梁教區候任主教。

星島日報今天在報導中指出，去年10月，中國和梵蒂岡簽署的主教任命臨時協議第三度延續，相信冀偉忠亦同時獲教廷認可。

教廷 神父

延伸閱讀

大埔強震震央天主教堂長輩待送餐 部分路段落石搶通中

才傳健康疑慮…88歲教宗方濟各跌倒 教廷揭傷勢

哥德式建築中華聖母朝聖地教堂整修啟用 網友：秒飛巴黎聖母院

中華聖母朝聖地整修啟用前夕碰上地震絲毫未損 晚間舉行跨年彌撒

相關新聞

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

在美國總統川普就任後，新華社21日快訊稱，大陸國家主席習近平在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。

川普率美退出巴黎協定與WHO 陸外交部：表示關切

美國總統川普（Donald Trump）上任首日，即宣布退出巴黎協定與世界衛生組織（WHO），大陸外交部發言人郭嘉昆21...

對比TikTok「復活」 馬斯克不滿X在中被禁 北京回應了

美國社群平台X（前稱推特）老闆馬斯克（Elon Musk）指出，短影音平台TikTok獲准繼續在美國營運，但X平台卻不被...

日賺超6億！寧德時代預告2024年營收降淨利增

寧德時代21日晚間發布2024年業績預告，得益於公司技術研發能力與產品競爭力的持續增強，預計淨利潤將達到人民比490億至...

南台地震 陸國台辦慰問：對災情深表關切

嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，除了嘉義外，包含台南市楠西區等周遭區域都受到影響，還有多所校舍受損，大陸國台辦21...

川普甫就任 習近平視訊普亭：深化中俄戰略協作

川普甫就任美國總統，中國大陸國家主席習近平21日在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。據中方發布，習近平說，中俄雙方要繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。