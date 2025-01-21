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FT：華為另闢蹊徑 要擴大中國大陸AI晶片市占

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推論」任務，擴大中國大陸的AI晶片市占。路透
華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推論」任務，擴大中國大陸的AI晶片市占。路透

在輝達（Nvidia）對中國大陸銷售面臨美國管制之際，華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推論」任務，擴大中國大陸的AI晶片市占。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸主要AI企業都仰賴輝達的繪圖處理器（GPU）訓練大型語言模型，但華為不想挑戰輝達晶片在訓練領域的的地位，而是把最新的昇騰（Ascend）AI晶片，定位為中國大陸企業在執行「推論」工作時的硬體選擇，押注若模型訓練腳步放慢以及聊天機器人等AI應用更廣獲採用，推論的需求將升高。

報導引述華為的員工和昇騰的客戶指出，華為聚焦於技術挑戰較低，但也可望有利可圖的路徑，也就是翻新以輝達晶片訓練的AI模型，以昇騰晶片運行。由於輝達和昇騰的軟體系統不同，華為正幫助企業使用另一套讓兩個系統相容的軟體工具。

在華為蘇黎世研究室研究推論加速的資深AI研究員薩查洛波洛斯說，訓練很重要，但只會進行幾次，華為主要聚焦於最終將服務更多客戶的推論。

中國大陸已敦促當地科技巨擘採購更多華為的AI晶片，降低對輝達的依賴。報導引述一名熟悉輝達中國大陸營運的消息人士說，華為被輝達內部視為在中國大陸的最重大競爭對手華為的晶片設計能力已「進步」。

華府已針對管制出口管制AI晶片的對陸出口，希望阻礙中國大陸在敏感科技的進展，因此中國大陸企業無法取得最先進的GPU，而是只能獲得效能較低的輝達H20晶片，但因為仍比當地其他選擇更好，因此需求依然熱絡。

SemiAnalysis估算，輝達去年在中國大陸出貨100萬組H20晶片，銷售額120億美元，銷量為昇騰910B的兩倍。

分析師和華為研究員說，受叢集的技術問題影響，昇騰還沒準備好在模型訓練上取代輝達的晶片。華為還面臨說服客戶不使用輝達Cuda軟體的挑戰，因為該軟體容易使用，也能大幅加速數據處理。

但華為即將發布的升級版AI晶片昇騰910C，預料將處理這些憂慮，一名華為員工說，新一代硬體預料將搭配改善後的軟體，讓開發者更容易使用。

SemiAnalysis首席分析師帕特爾說，輝達專為中國大陸推出的H20 GPU，占了中國大陸銷售AI晶片的大多數，但隨著華為擴大製造產能，領先幅度正迅速縮小。

中國大陸產業人士審慎認為，華為推動AI晶片之舉，正受限於供應不足，FT說，有兩家華為的潛在客戶都表示無法取得晶片。分析師已說，美國的出口管制讓中國大陸晶圓廠只能依賴較舊的晶片製造設備，也可能增添華為的製造挑戰。

分析師 客戶

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