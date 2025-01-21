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陸數度斡旋 緬北內戰再次喊停

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

緬甸內戰燃燒許久，大陸官方曾數度參與斡旋，都未能真正達成長久的停戰，最新的進展是，大陸再度邀請內戰雙方於昆明舉行和談，陸方並宣布雙方簽署正式停火協議，於十八日零時起「就地停火止戰」。

大陸外交部發言人毛寧昨於例行記者會指出，緬甸政府與果敢同盟軍一月中旬在大陸斡旋和促推下，在雲南昆明舉行和談，雙方達成並簽署正式停火協議，於十八日零時起就地停火止戰。

毛寧並指，緬北局勢降溫符合緬甸各方及地區各國共同利益，「中方堅決反對緬甸生戰生亂」，希望各方保持停火和談情勢，落實達成的共識，主動緩和現地局勢，通過對話進一步協商解決有關問題。

這並非大陸首次介入斡旋緬北內戰。緬北內戰自二○二三年十月廿七日開打，由「三兄弟聯盟」（果敢同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍）對陣緬軍，前者並強調要打擊電詐。此後大陸積極介入調停，同年十二月十四日，毛寧宣布日前在大陸斡旋和促推下，緬軍和果敢、德昂、若開軍在大陸境內舉行和談，「就臨時停火和保持對話等事項達成協議」，其後官方證實和談地點在昆明。

去年一月十日至十一日，又是在大陸的斡旋和促推下，緬軍與果敢、德昂、若開三家「民地武」（少數民族地方武裝）代表在昆明舉行和談並達成「正式停火協議」，當時毛寧公布，雙方同意立即停火止戰、軍事人員脫離接觸，通過和平談判方式解決。不過，去年七月戰火重燃，據美聯社報導，有兩支先前從未涉足戰事的民地武（指佤邦聯合軍和北部撣邦軍）加入，並向緬北重鎮臘戍挺進，使局勢更加複雜。

毛寧 緬甸 解放軍

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