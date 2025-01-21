快訊

嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

在港陸生被詐激增…港民團推防詐新規 銀行要擔責

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港電信詐騙猖獗，大學生特別是陸生被騙個案激增，香港當局正與大陸部門研究不同方案，增強學生防騙意識。香港新的民間組織則要求，金融機構和電訊商要分擔受騙苦主的損失。

近期香港多間大學傳出學生遭遇電詐個案，其中香港大學校園傳媒說，有超過六十名學生成為詐騙案受害者，累計損失超過六千萬港元，最令人吃驚的是一名來自大陸女生被騙，涉及金額九百六十萬港元。香港城市大學則說，校方在去年接獲逾卅名學生報稱被騙，涉及金額一千五百萬港元。

香港教育界傳出消息，說香港正與大陸方面研究不同方案，加強大陸來港學生的防騙意識，包括研究要求陸生赴港前，要先填寫防騙問卷。

香港多間大學都表示，有措施加強學生防詐騙意識。 香港大學指，學生發展及資源中心一直有聯同警方，留意涉及學生的詐騙案，包括向學生發放警方提供的防騙學習套件，內容包含詐騙案求助資訊，並以短片及選擇題形式灌輸防詐訊息，希望學生，尤其新到港的陸生了解資訊。

香港電詐案不僅發生在大學校園，也蔓延到香港社會。香港有新的民間組織「民間反詐騙大聯盟」提出，建議推行「詐騙損失責任架構」，要求涉及的金融機構及電訊商等，與詐騙案苦主分擔損失。

意識 電信詐騙 香港城市大學

延伸閱讀

全台大罷免！民團拚中二「解顏」 顏寬恒：繼續拚建設

罷免潮燒向南投 民團出招「去游」、「驅馬」開罷2藍委

計程車載客至桃機自撞分隔島 香港女乘客腦出血送ICU

電詐香港不只港大受害 城市大學逾30生被騙193萬美元

相關新聞

難樂觀 陸多省市降今年經濟目標

大陸各省市「地方兩會」已陸續召開，面對今年更加嚴峻的經濟前景，在去年基礎上，十餘個省市區調低了今年經濟成長目標，顯示謹慎...

陸數度斡旋 緬北內戰再次喊停

緬甸內戰燃燒許久，大陸官方曾數度參與斡旋，都未能真正達成長久的停戰，最新的進展是，大陸再度邀請內戰雙方於昆明舉行和談，陸...

在港陸生被詐激增…港民團推防詐新規 銀行要擔責

香港電信詐騙猖獗，大學生特別是陸生被騙個案激增，香港當局正與大陸部門研究不同方案，增強學生防騙意識。香港新的民間組織則要...

QRcode、虛擬貨幣、油畫...陸官員花式收賄查都查不到

近期大陸央視製播的新聞專題片《反腐為了人民》，曝光了幾起中共官員貪汙案件，官員們在鏡頭前懺悔說出自己怎麼走上歧路、如何貪汙。然而，收賄方式千奇百怪，令許多大陸網友翻新了官員貪汙方式的想像。例如，有的直接將個人收款的QRcode（二維條碼）印出放在繳費窗口；有的讓妻子掌控34家公司；甚至還有人「與時俱進」利用虛擬貨幣為工具。大陸官員收賄方式花樣繁多，一個比一個更誇張，讓網民大嘆「只有想不到，沒有做不到！」

陸省市保守看經濟成長 北京、上海、廣東、江蘇設定5%

新年伊始，大陸各省市「地方兩會」密集召開，面對今年更加嚴峻的經濟前景，大陸多數省份在去年的基礎上調低今年經濟成長率（GD...

旅遊業解析福建至金馬模式…陸客禁團令 恐不攻自破

大陸文旅部在17日宣布將開放閩滬兩省市團客來台，不過我方政府迄未有具體措施因應，旅遊業者提醒，目前我方仍未公開宣布解除禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。