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難樂觀 陸多省市降今年經濟目標

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
救經濟 祭補貼 經濟情勢不明之際，大陸多地謹慎訂定今年經濟成長目標。圖為雲南昆明消費者在３Ｃ賣場選購商品，業者貼出補貼公告。（中新社）
救經濟 祭補貼 經濟情勢不明之際，大陸多地謹慎訂定今年經濟成長目標。圖為雲南昆明消費者在３Ｃ賣場選購商品，業者貼出補貼公告。（中新社）

大陸各省市「地方兩會」已陸續召開，面對今年更加嚴峻的經濟前景，在去年基礎上，十餘個省市區調低了今年經濟成長目標，顯示謹慎因應態度。若干經濟大省市包含北京、上海、廣東和江蘇，則將今年經濟成長目標設定在百分之五左右。

截至昨日，大陸卅一省市已全部召開兩會，公布二○二五年經濟成長目標。新京報梳理發現，西藏今年經濟成長目標最高，提出地區生產總值成長百分之七以上；海南提出成長百分之六以上；內蒙古、湖北、重慶、新疆提出成長百分之六左右。

在房地產問題未解決、投資者與消費者信心低落，川普就任美國總統後勢必對大陸加徵關稅的形勢下，大陸今年經濟前景比去年更加嚴峻，要保持一樣的ＧＤＰ增速殊為不易。不過，在中共中央要求「經濟大省勇挑大梁」背景下，負有政治重責的北上廣蘇將今年ＧＤＰ成長目標設定在百分之五，浙江則是百分之五點五左右。

其中，北京還提出，將努力爭取更好結果；去年ＧＤＰ增速達百分之五點八的江蘇則預計「百分之五以上」；已連續兩年未達標的廣東則是「百分之五左右」；去年成長百分之五點五的浙江，繼續提出「百分之五點五左右」的目標。

其他許多省市則直接或間接地下調了經濟成長目標。例如福建從百分之五點五左右，調整為「百分之五至百分之五點五」；湖南從百分之六左右，下調為百分之五點五左右；陝西從百分之五點五左右，下調為百分之五左右；海南從百分之八，大幅下調到百分之六。去年ＧＤＰ成長百分之五點七的重慶，則是少有的「逆行者」，今年目標設定在百分之六左右。

大陸國家統計局十七日公布，去年大陸全年ＧＤＰ成長百分之五，達去年初預期。而據今年以來地方兩會的展望設定，可推測三月國務院總理進行的政府工作報告，也會將今年成長目標定為百分之五左右。

兩會 北京

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