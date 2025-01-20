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陸電信巨頭向美承認侵權 海能達認罪挨罰19億元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國通信器材製造商海能達公司日前在芝加哥聯邦法庭，承認從摩托羅拉公司竊取警用對講機數位技術商業機密。(海能達官網)
中國通信器材製造商海能達公司日前在芝加哥聯邦法庭，承認從摩托羅拉公司竊取警用對講機數位技術商業機密。(海能達官網)

路透報導指出，美國芝加哥檢察官辦公室近日宣布，大陸電信巨頭海能達通信公司已在美國伊利諾州聯邦法院承認，其侵犯摩托羅拉解決方案公司（Motorola Solutions, Inc.）關於數位行動無線電技術的商業機密。海能達將被處以最高6,000萬美元（約新台幣19億元）罰款，並且須另外向摩托羅拉系統公司支付盜竊賠償金。

據法庭紀錄及認罪協議，海能達透過個別員工的個人行為，蓄意策劃並實施針對摩托羅拉的商業機密竊盜事件。早在2008年，這些員工便應允竊取與摩托羅拉數位行動無線電技術相關的文檔及原始碼，並利用其中部分資訊研發海能達產品，部分產品在伊利諾州進行銷售。

海能達在協議中承認，「這些員工明知或理應知道，他們竊取的部分資訊為摩托羅拉所合理保護且保密，且至少一項商業機密的盜竊行為可能對摩托羅拉造成損害。」

據悉，該案起源於2017年，當時摩托羅拉解決方案公司，總部位於芝加哥，指控海能達盜用其對講機相關的商業機密並侵犯版權。摩托羅拉聲稱，海能達非法取得並使用其專有技術，以開發並銷售競爭產品。

而後在2022年，美國司法部正式對海能達及其七名員工提起訴訟，指控其竊盜對講機專有資訊。起訴書中提到，海能達在2007年至2020年期間，馬來西亞招募摩托羅拉員工，旨在竊取商業機密。這些員工加入海能達後，據稱將摩托羅拉的機密資訊用於海能達的產品研發。

美國 芝加哥 馬來西亞

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