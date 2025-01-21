旅遊業解析福建至金馬模式…陸客禁團令 恐不攻自破

大陸文旅部在17日宣布將開放閩滬兩省市團客來台，不過我方政府迄未有具體措施因應，旅遊業者提醒，目前我方仍未公開宣布解除禁止組團與禁止接待的禁團令，未來陸客若循福建至金馬模式來台灣，恐會讓禁團令「不攻自破」。

對於上海踩線團可能於農曆年後來台，陸委會表示歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並盡速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

一位不願具名的旅遊業者強調，目前我方政府對兩岸旅遊的接待與出團禁令（統稱為禁團令）仍未宣告解除，但先前大陸福建團客到馬祖、金門，也並未遭我方政府禁止，未來如果大陸循這一模式，陸客直接到本島，則禁團令恐「不攻自破」。

就陸客來台的前置作業，包含旅行社保證金、保險、品保等，業者表示這些都不算障礙，因兩岸業者有綿密的溝通與對接。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁則指出，既然陸方文旅部已公示，陸委會就不能「又拿一個東西來卡」（要求小兩會談判），建議陸委會「先直接開放，邊走邊談」。仍身兼台旅會董事的他並透露，正構思年後拜會大陸文旅部，以民間角度推動兩岸旅遊交流。