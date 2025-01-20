臨近寒假、春節…陸委會：避免非必要赴港澳旅行 利用1系統保障安全

寒假及農曆春節將屆，陸委會20日表示，香港、澳門旅遊警示仍維持「橙色」燈號，建議國人避免非必要旅行，提醒民眾留意前往或過境港澳注意事項，並多利用「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以強化人身安全保障。

陸委會去年6月27日以陸港澳持續增修國安法令，國人赴陸遭非法扣押、留置、盤查，以及中共發布「懲獨22條」為由，一併將赴陸港澳旅遊警示調升至「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行。不過，陸委會20日發布新聞稿，僅特別提醒民眾前往與過境香港、澳門之風險，未提及赴大陸旅遊的注意事項。

陸委會20日表示，邇來有民眾赴香港時，因攜帶防狼噴霧器觸法而影響既定行程；陸委會提醒民眾，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範與台灣不同，前往或過境港澳切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器（包括胡椒噴霧唇膏）、電擊棒（包括貌似智慧型手機之電槍）、伸縮警棍（包括手電筒型之伸縮棍）、手指虎（俗稱「鐵蓮花」之指節環）、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等，避免觸法致延誤行程。禁止攜帶物品詳情可參閱香港警務處網頁、香港海關網頁、澳門海關網頁。

陸委會並提醒寒假及農曆春節即將來臨，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議國人避免非必要旅行。陸委會已於官網「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒國人留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，審慎評估前往或過境港澳行程，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

陸委會表示，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（香港台北經濟文化辦事處）24小時緊急聯絡電話852-6143-9012，或陸委會澳門辦事處（澳門台北經濟文化辦事處）24小時緊急聯絡電話853-6687-2557，俾利政府即時提供必要的協助，以確保自身權益。

陸委會另指出，國際非洲豬瘟疫情仍顯嚴峻，為維護國內農業生產安全，提醒民眾切勿違規攜帶含肉類產品及動植物產品入境來台，亦不可以快遞或郵包寄送等方式輸入，避免違反動植物檢疫相關規定而遭罰。