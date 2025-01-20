打貪腐反效果？大陸官員怕受罰「不作為」 習近平要求無心之過從寬處理

美媒報導指出，中國領導人習近平上任以來持續反貪腐，然而隨著官員變得不作為，習近平又傳遞訊息指「一些錯誤是可以接受的」，對無心之失從寬處理。

華爾街日報今天報導，中國領導人習近平2012年底上任以來持續加大反腐力度，已導致620多萬人受到處分，也使許多官員因害怕受到懲罰而不敢作為。

去年7月，中共20屆三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，其中提到「落實『三個區分開來』，激勵幹部開拓進取、幹事創業」。

報導指出，為了幫助官員重拾幹勁，重振停滯不前的經濟，習近平下令中共紀檢人員對犯下無心之過的官員免除責任，應該「嚴管和厚愛結合」，以「激勵幹部開拓進取、幹事創業」。

「三個區分開來」最早由習近平在2016年提出，要求對犯下無心之過的官員從寬處理，與蓄意違規的人做出區分。

作為推行謹慎從寬處理的一部分，相關部門還承諾加強對誣告行為的治理，並鼓勵悔過的違紀者更加努力地工作以彌補過失。與此同時，官方媒體呼籲，要讓那些可能為了避免麻煩而消極怠工的官員重拾使命感。

習近平在本月的中共中央紀律檢查委員會（中紀委）上表示將繼續推進反貪腐工作，「一步不停歇、半步不退讓」。幾天後，中紀委表示，2024年全國紀檢監察機關處分88.9萬人，比2023年增加了約46%，並且是此類數據公布20年以來新高。

報導指出，習近平的反腐鬥爭最初是為了打擊威脅著中共統治的猖獗腐敗，後來演變成清洗運動，目的是讓官員們保持忠誠和警惕，這與毛澤東關於在黨內和中國社會掀起「繼續革命」的想法如出一轍。

在過去兩年裡，紀檢監察人員對金融、能源、醫療、體育和國防領域進行密集排查，逮捕了數十名高級官員、銀行家、企業高管和軍方官員。一些調查對象在官方承認對其展開調查之前，已經消失了幾週甚至幾個月。

如何把握寬嚴之間的平衡，成了紀檢監察人員的課題，他們一直在宣傳對犯錯官員從輕或免於處罰的案例，並打擊誣告陷害行為。

據廣東省紀檢監察機關，為實施讓犯錯幹部再上陣的舉措，深圳和韶關的紀檢監察機關工作人員一直在對數千名受到黨紀處分的「跌倒幹部」展開追蹤回訪，目的是讓他們「站起來、再出發」。

中共去年5月還加大了遏制官僚惰性的力度。根據中紀委的數據，2024年5月份，有關部門因政策不作為、亂作為、假作為處分了大約1萬600人。這一數字較4月份激增80%，約為去年同期的2.7倍。相關數字還在繼續攀升。

習近平表示，官僚主義作風是「大黨獨有難題」之一，中共必須克服這些考驗才能維持執政地位。他表示，這些考驗包括如何保持黨的團結、活力和辦事能力的問題。