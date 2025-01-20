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曾助台灣建立與美外交管道？黎智英曝：2018年介紹郭明瀚認識蔡英文

中央社／ 香港20日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案件今天續審，據報導，他在法庭表示，曾介紹前美國駐港澳總領事郭明瀚認識時任總統蔡英文，希望台灣重新建立與美國的外交管道。新華社資料照
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案件今天續審，據報導，他在法庭表示，曾介紹前美國駐港澳總領事郭明瀚認識時任總統蔡英文，希望台灣重新建立與美國的外交管道。新華社資料照

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案件今天續審，據報導，他在法庭表示，曾介紹前美國駐港澳總領事郭明瀚認識時任總統蔡英文，希望台灣重新建立與美國的外交管道。

官方香港電台報導，黎智英在庭上接受控方盤問時，承認於2017年6月介紹郭明瀚（James B.Cunningham）給江春男認識，著對方安排郭明瀚與蔡英文會面，並說很高興協助台灣政府，而當時計畫讓郭明瀚與蔡英文會面是希望台灣重新建立與美國的外交管道。

據報導，黎智英形容江春男是蔡英文的「左右手」。

他說，為了讓郭明瀚與蔡英文會面，支付了郭明瀚與妻子的赴台費用。

他並表示，曾於2018年3月與蔡英文及郭明瀚見面，當時郭明瀚嘗試說服蔡英文有關美國可如何協助台灣，但雙方沒有達成任何共識。

對於為何作出會晤安排，黎智英否認他當時充當台灣與美國的中間人或台灣與美國之間的代理人。

另據報導，黎智英在盤問中再次談及他資助美國國防部前副部長沃佛維茨（Paul Wolfowitz）及美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）赴台一事。

他承認曾自行出資港幣1490萬元（約合新台幣5960萬元）贊助並安排沃佛維茨和基恩訪台，與蔡英文會面，並透過台灣蘋果日報向江春男支付100萬元（約合新台幣400萬元）。

在上週的庭審中，黎智英表示與沃佛維茨和基恩是好友，曾於2017至2019年間安排及出資贊助兩人前往台北，與蔡英文會面3、4次。

黎智英被控兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件自2023年12月中開審，去年7月法官裁定表面證據成立。去年11月底，黎智英開始為此案自辯。

同案被告還有蘋果日報3家公司。

網上資料顯示，郭明瀚於2005年8月至2008年7月擔任美國駐港澳總領事。

台美關係 港版國安法 美國 蔡英文 黎智英

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