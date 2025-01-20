未來1年繼續打虎！中央政治局會議再強調「從嚴治黨」 估持續反腐

據新華社報導，中共中央政治局20日召開會議，強調堅定維護黨中央權威和集中統一領導，認真履行全面從嚴治黨主體責任，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。這暗示，中共在未來1年仍將繼續「打虎」反腐敗工程。

報導稱，會議審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》、《關於全面推動黃河流域生態保護和高質量發展的意見》，由中共中央總書記習近平主持會議。

其中，會議指出，黃河流域生態保護和高質量發展，是事關中華民族偉大復興和永續發展的千秋大計，要深刻領會黨中央戰略意圖，牢牢把握「重在保護、要在治理」的戰略要求，以進一步全面深化改革為動力，推動《黃河保護法》全面實施，尊重自然規律，著重處理好水與人口、糧食、能源的關係，推動發展方式全面綠色轉型。

會議強調，要持續完善黃河流域生態大保護大協同格局，系統提升上游水源涵養能力，加強中游水土保持，推進下游溼地保護和生態治理。要把水資源作為最大剛性約束，深挖節水潛力。要毫不放鬆保障黃河長久安瀾，確保重要堤防水庫和基礎設施安全。同時，要全面深化改革擴大開放，加強與「西部大開發」、「中部崛起」等區域戰略對接，在高質量發展上不斷取得新成效。

同時，會議中也指出，要保護傳承弘揚黃河文化，加強文化遺產整體性系統性保護，傳承歷史文脈和民族根脈，推動文化和旅遊融合發展。中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調和督促指導，中央有關部門要加大支持力度，沿黃省區各級黨委和政府要切實履行主體責任，堅決貫徹黨中央決策部署，紮實推進重點任務落實，推動重大改革事項落地。