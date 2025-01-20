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大陸男演員胡歌 任民盟中央宣傳委員會副主任

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
胡歌去年6月來台參加一場「對話青年」活動，在台灣掀起「胡歌旋風」。圖/本報系資料照
胡歌去年6月來台參加一場「對話青年」活動，在台灣掀起「胡歌旋風」。圖/本報系資料照

曾以陸劇《瑯琊榜》走紅、主演《繁花》而聲名大噪的大陸男演員胡歌，在2019年加入中國民主同盟後，如今已是民盟中央宣傳委員會副主任。民盟為大陸8個中共領導的「民主黨派」之一。

「中國民主同盟」微信公眾號11日發布消息稱，第17屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會近日在北京舉行。先前，中共中央宣傳部印發表彰決定，對第17屆精神文明建設「五個一工程」組織工作先進單位及優秀作品進行表彰，共105部作品獲「優秀作品獎」。

該公眾號披露，民盟盟員、民盟中央宣傳委員會副主任胡歌主演的電視劇《繁花》、《縣委大院》榮獲表彰，意味胡歌現已擔任民盟中央宣傳委員會副主任一職。

43歲的胡歌2004年出道後演出不少影視作品，代表作有電視劇《仙劍奇俠傳》、《瑯琊榜》、《繁花》等。澎湃新聞稱，胡歌於2019年6月加入民盟。

「中國民主同盟」官網資訊顯示，民盟是主要由文化教育以及相關的科學技術領域高、中級知識分子組成，具有政治聯盟特點，「接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作，進步性與廣泛性相統一的中國特色社會主義參政黨」。民盟於1941年3月在重慶秘密成立，當時的名稱是「中國民主政團同盟」。

胡歌曾於2024年6月來台北，參加一場「對話青年」活動，並在台灣掀起「胡歌旋風」。

胡歌因出演香港導演王家衛執導的陸劇《繁花》，以「寶總」一角再攀事業高峰。圖/取自微博
胡歌因出演香港導演王家衛執導的陸劇《繁花》，以「寶總」一角再攀事業高峰。圖/取自微博

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