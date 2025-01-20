前東南大學校長黃如 出任大陸發改委副主任

剛卸任的大陸知名大學東南大學校長黃如，已經出任大陸國家發展和改革委員會黨組成員（副部長級）。陸媒《新京報》旗下公眾號「政事兒」19日報導，大陸國家發改委網站「委領導」最新信息顯示，黃如已任發改委黨組成員。

先前，《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」5日報導，東南大學網站「現任領導」欄目顯示，黃如已不再擔任東南大學校長、黨委副書記職務；港媒《星島日報》日前曾引述消息，黃如到北京出任發改委副主任，負責人工智慧等新質生產力領域的工作。

公開資料顯示，黃如今年56歲，福建南安人，中國科學院院士，本科和碩士在東南大學攻讀電子工程系，後在北京大學計算機科學與技術系獲博士學位。

黃如曾在北大工作，歷任北大信息科學技術學院副院長、院長，北大信息與工程科學部主任，北大人工智能研究院院長，北大校長助理，北大黨委常委、副校長；2022年1月，黃如出任東南大學校長（副部長級）、黨委副書記，也是第20屆中共中央候補委員。