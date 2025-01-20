獨／陸恢復閩滬團客遊台 台旅會福州辦事處新主任到任

據本報掌握消息，在大陸文旅部17日宣布解禁福建、上海團客赴台遊後，台灣觀光業傳出上海、福建觀光業界已開始運作的同時，交通部觀光署在大陸的旅遊辦事機構、台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）上海辦事分處福州辦公室主任一職，已由連江監理站前站長王敦濤接任，原任主任劉連官於16日屆齡退休。

從台旅會網站上可見，上海辦事分處福州辦公室簡介中已將王敦濤照片放在「領導介紹」欄目，並提到該辦事處執掌為協同開發金門、馬祖、澎湖等離島旅遊產品暨熟悉旅遊，聯絡媒體邀訪金門、馬祖、澎湖等離島旅遊，蒐集金門、馬祖、澎湖等離島旅遊資訊，金門、馬祖、澎湖等離島觀光交流合作及聯絡事宜，以及其它旅遊推廣服務相關事項。

王敦濤20日上午告訴本報記者，自己是在12月4日赴上海辦事分處福州辦公室報到。而就陸方近期解禁閩、滬兩地赴台團隊遊，他稱，在臨近春節的時間，福建、上海居民赴台團隊旅遊的恢復對兩岸旅遊業界來講是一個好事，福建旅遊業都很開心，「樂觀其成」。

王敦濤還指，希望福建旅遊業與台灣旅遊業能多多交流，並適時安排旅遊踩線團到台灣，因為畢竟自疫情時期至今還未開放，若事先能有踩線團過去，可以建立較有品質和安全的路線提供給消費者，「如果成真，真的會是疫後最大的踩線團。」

對於兩岸觀光，另有旅行業者透露，在陸方公告解禁後，台北市觀光協會相關人士已就此開始廣邀福建當地幾間大的旅行社，盼能組成踩線團。該名業者向記者說，邀請公告顯示福建、上海2地的大陸赴台觀光有了新轉機，近年台灣入境旅遊有很大的變化，已準備好足夠的資源和人力配置，期待在最好的時間重新啟動這扇大門，誠摯邀請福建旅遊業「3月到台灣實際考察踩線」。

從《馬祖日報》2024年11月報導可見，在馬祖苦心經營超過10年的王敦濤，於該月11日調任觀光署福州辦事處主任，當時王敦濤地方好友舊識對此消息表示祝福，也對其未來在兩岸事務上的推進深表信心。

在王敦濤接任上海辦事分處福州辦公室主任前，該職由劉連官擔任。公開資料顯示，劉連官於2015年8月3日從台旅會北京辦公室調回馬管處，同年10月1日再派往福州籌備台旅會上海辦事處福州辦公室開幕，兼任該辦公室的首位主任。