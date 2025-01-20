韓正會晤范斯：經貿關係是中美共同關心的重要問題

赴美出席川普就職的大陸國家主席習近平特別代表、大陸國家副主席韓正，與美國候任副總統范斯（J.D. Vance）會面時說，經貿關係是雙方共同關心的重要問題，「儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。」

新華社報導，韓正當地時間19日在華盛頓與范斯會面。韓正首先轉達習近平對美國候任總統川普的問候，並祝賀范斯當選。韓正表示，近日習近平與川普進行重要通話，就下階段中美關係發展達成許多重要共識。「中國願同美國一道，堅持元首外交的戰略引領，落實好習近平同川普達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。」

韓正也提到，中美兩國都是偉大的國家，中美兩國人民都是偉大的人民，當前都在努力實現各自發展目標和夢想，「只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。」

韓正強調，經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。

另據路透稍早報導，川普、范斯過渡團隊在聲明中表示，范斯和韓正討論了包括芬太尼、平衡貿易和地區穩定在內的一系列課題。