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中航工業捲入軍工系反腐風暴 陸「殲20之父」傳遭撤職

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
共軍「殲—20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲—20之父」稱號的楊偉，傳已遭到撤職。圖為他此前出席全國兩會期間受訪。（中新社）
共軍「殲—20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲—20之父」稱號的楊偉，傳已遭到撤職。圖為他此前出席全國兩會期間受訪。（中新社）

共軍反腐風暴擴大，連同軍工央企也受震盪。陸媒披露，中國航空工業集團官網的「領導團隊」十八日出現變動，集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷雙雙被撤下。郝照平是火箭及飛彈專家，楊偉則是共軍「殲—20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲—20之父」稱號。

陸媒「財新」昨披露上述訊息，並指中航工業管理層持續調整，未來會有中國商飛公司的現任高階主管進入中航工業管理層。

港媒星島日報指出，大陸軍事工業中，航空方面一直落後西方，直至「殲—20」隱形戰機出現，才追上世界水準，該戰機總設計師楊偉也成為軍工界的知名人物。共軍「殲—20」與美軍「Ｆ—35」同為第五代戰機。

現年六十一歲的楊偉，是飛機設計與飛行控制領域專家，先後擔任「殲—20」等七型戰機總設計師，曾是大陸最年輕的戰機總設計師。楊偉曾任航空工業成都所長、黨委副書記等職，二○○八年進入中航工業工作，二○一七年十一月當選中國科學院院士，隔年八月擔任中航工業黨組成員、副總經理。

五十六歲的郝照平，畢業於解放軍國防科技大學，為中國航天工業總公司第一研究院碩士和研究員，也是飛彈及火箭專家。他曾任火箭院副院長、黨委書記兼副院長，中國航天科技集團公司第一研究院副院長、黨委書記，中航工業黨組成員、副總經理等職；二○二二年出任中航工業董事、總經理、黨組副書記。

此外，中國核工業集團十七日舉行黨風廉政建設和反腐敗工作會議，集團高層幾乎都現身，獨缺黨組書記、董事長余劍鋒。同日，大陸國務院召開的廉政工作會議上，出身航天系的工信部長金壯龍亦再度缺席。

中核集團是主要從事核軍工、核電、核燃料等業務的大型央企。五十九歲的余劍鋒長期在中核集團工作，曾任副總經理，後來擔任大陸國家電力投資集團副總經理、國家開發投資公司總經理，二○一七年重返中核任總經理，隔年任董事長。

戰機 設計師

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