陸媒：美中可當夥伴 港媒：雙方先友後敵

在美國候任總統川普就職前夕，大陸官媒《人民日報》昨（19）日刊登評論欄目「鐘聲」文章稱，17日的「川習通話」為推動中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心，強調中、美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，並重申台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，美方務必慎重處理。

不過，港媒《星島日報》分析，川普當選總統至今多次對大陸展示友善，只是「先友後敵」手法，在榨取中方利益後才揮動「大棒」，文中並分析中方其實對川普不存期望，是「虛與委蛇，配合演戲」，以換取更多時間發展經濟和改善民生，才能有本錢與川普周旋。

《人民日報》文章形容，中美關係已變成「你中有我、我中有你」的利益共同體。在當前情勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多。不斷開拓兩國經貿的成長機遇，將為雙方合作共贏增添動力。

然而，《星島日報》文章直指，川普示好，極可能只是作為生意人的一種手段，對於對手「先友後敵」，給對方籠絡他的機會，取得利益後才改拿大棒打壓。文章指，川普現在示好，無非要中國為美國利益服務，大買美國貨、阻止芬太尼原材料流向美國、支持川普化解俄烏戰事、以哈戰爭等行動。