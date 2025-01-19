陸委會歲末關懷港澳生 勉勵發揮「棒球精神」留台發展

春節將至，台灣大學及淡江大學近日分別舉辦境外生聯歡團聚活動，陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔在活動上代表陸委會主委邱垂正向港澳學生表達關懷，並表示將持續推出更多友善措施，協助港澳同學能夠發揮所長，勉勵港澳學生發揮「棒球精神」，畢業後留台發展，共同壯大台灣。

根據台港策進會新聞稿，蔡孟潔日前受邀出席國立台灣大學「春節祭祖大典暨境外生團聚活動」及淡江大學「境外生春節聯歡會」活動，並代表陸委會主委邱垂正向港澳學生表達關懷。此外，僑委會參事張淑燕、海基會文教處處長陳思豪等人也率員到場，現場氣氛溫馨熱絡。

活動現場安排了迎春揮毫及同學精心準備的多項精彩表演，陸委會等機關也提供摸彩禮品。蔡孟潔在揮毫題寫春聯時寫下「安」字，期勉在台的港澳生都能安心學習、安心生活，未來也能在台安穩發展、安居樂業。

蔡孟潔致詞表示，台灣的棒球國家隊在去年世界12強賽中獲得冠軍，這是台灣的驕傲，也是對所有港澳生的一個激勵。他表示，同學們在台求學期間，不僅感受台灣這個熱愛棒球的社會氛圍，更應像團隊合作的棒球比賽一樣，凝聚力量，爭取更大的成就，並期許同學們能在台灣學有所成、留台發展，貢獻專業，與台灣一起壯大，也要「make us stronger」。

策進會新聞稿提及，政府近年推出「工作評點制」等多項友善政策，協助港澳生在台灣順利求學，留台發展。為使港澳生充分運用評點制留台工作，陸委會與策進會積極與各大學合作舉辦座談會，邀請內政部移民署和勞動部代表，向學子介紹最新政策、解答問題。

策進會表示，新的一年將繼續協助港澳生在台就學、就業及生活，並規劃舉辦「港澳生畢業留台評點制講座」、「港澳學生留台就業創業座談會」等多元活動，助力港澳生順利留台發展，實現政府攬才、育才、留才的政策目標。