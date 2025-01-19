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陸軍工巨頭接連出事 「殲-20之父」遭中航工業免職

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國航空工業集團副總經理楊偉遭免職，他是共軍「殲-20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲-20之父」的稱號。（新華社）
中國航空工業集團副總經理楊偉遭免職，他是共軍「殲-20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲-20之父」的稱號。（新華社）

中國大陸共軍反腐風暴擴大，連同軍工央企也受到震盪。陸媒披露，中國航空工業集團官網的「領導團隊」一欄18日晚間出現變動，集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷雙雙被撤下。郝照平是火箭及飛彈專家，楊偉則是共軍「殲-20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲-20之父」的稱號。

陸媒《財新》19日獨家披露上述訊息，並指中航工業管理層持續調整，未來會有中國商飛公司的現任高階主管進入中航工業管理層。

港媒《星島日報》指出，大陸軍事工業中，航空方面一直落後西方，直至「殲-20」隱形戰機出現，才能追上世界水準，該戰機的總設計師楊偉也成為軍工界的知名人物。

共軍「殲-20」與美軍「F-35」同為第5代戰機。去年5月，共軍在台海近期「聯合利劍-2024A」軍演後，東部戰區曾發布一段「殲-20」的影片，還聲稱其為「越海殺器」、「長空利劍」、「制勝先鋒」、「踹門神器」，對台恫嚇意味濃厚。

現年61歲的楊偉，是飛機設計與飛行控制領域專家，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任「殲-20」等7型戰機總設計師，曾是中國大陸最年輕的戰機總設計師。楊偉曾任航空工業成都所所長、黨委副書記等職，2008年進入中航工業工作，2017年11月當選中國科學院院士，翌年8月擔任中航工業黨組成員、副總經理。

56歲的郝照平，畢業於解放軍國防科技大學，為中國航天工業總公司第一研究院碩士和研究員，也是飛彈及火箭專家。他曾任火箭院副院長、黨委書記兼副院長，中國航天科技集團公司第一研究院副院長、黨委書記，中航工業黨組成員、副總經理等職；2022年出任中航工業董事、總經理、黨組副書記。

共軍 戰機 設計師

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