「不賣就禁」法將生效 TikTok宣布暫時停止服務

TikTok「不賣就禁」法將於19日生效，TikTok公司在美國當地時間18日晚間通知美國用戶，TikTok軟體將暫時對用戶停止服務。

新華社今日報導，TikTok公司當地時間18日晚通知美國用戶，由於美官方禁令19日起生效，TikTok軟體將暫時對用戶停止服務。

根據美國現任總統拜登去年4月簽署，並於本月17日獲美國聯邦最高法院裁定合憲的新法，如果TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）不出售該平台，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

最高法院裁定維持TikTok禁令後，美國候任總統川普於當地時間18日表示，他「很可能」在本月20日就職當日簽署行政命令，讓擁有1.7億美國用戶的短影音平台TikTok「不賣就禁」法律暫緩90天執行。