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中國駐烏克蘭新大使舉行招待會 部長級官員出席

中央社／ 北京19日電

央視今天報導，中國駐烏克蘭大使館17日舉行新任大使馬升琨到任及春節招待會。與會的烏克蘭經濟部副部長卡奇卡表示，希望烏中兩國繼續保持和發展友好合作關係；馬升琨則提醒在烏克蘭的中國公民注意做好安全防範。

根據報導，出席中國大使館這場招待會的烏克蘭官員，有內閣部長聶姆奇諾夫（Oleg Nemchinov）及經濟部副部長兼貿易代表卡奇卡（Taras Kachka），並有烏國商業、教育、文化、智庫、媒體等領域「友好人士」。此外還有各國駐烏使節及華僑華人、中資機構、中國留學生代表出席。

卡奇卡在致詞時說，烏克蘭與中國「合作成果豐碩」，特別在經貿領域尤為突出。希望未來烏中繼續保持和發展友好合作關係，並願烏中雙方在新的一年「都能實現所有計劃和夢想」。

馬升琨則說，新的一年，中國駐烏克蘭使館願與烏國社會各界一道「共同譜寫中烏友好新篇章」。中國駐烏克蘭使館將「堅守人民立場，全心全意服務」廣大華僑華人，為大家在烏克蘭工作、學習、生活創造更好條件。

根據報導，馬升琨在招待會最後提醒在烏克蘭的中國公民，要注意做好安全防範。

大使館 烏克蘭

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