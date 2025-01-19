快訊

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

王鴻薇：消防署保證不會讓「黑熊」出沒 韌性醫療預算未刪一毛

MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

港媒分析：川普對陸「先友後敵」 北京「配合演戲」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒分析，川普當選總統至今多次對中國大陸展示友善，只是「先友後敵」；大陸對川普亦不存期望，是虛與委蛇、配合演戲。圖為2019年6月，時任美國總統的川普（左）於大阪G20峰會，與大陸國家主席習近平會晤。（路透）
港媒分析，川普當選總統至今多次對中國大陸展示友善，只是「先友後敵」；大陸對川普亦不存期望，是虛與委蛇、配合演戲。圖為2019年6月，時任美國總統的川普（左）於大阪G20峰會，與大陸國家主席習近平會晤。（路透）

美國候任總統川普在20日就職前夕，17日與大陸國家主席習近平通話，意圖展示友好互動。港媒分析，川普當選總統至今多次對中國大陸展示友善，只是「先友後敵」手法，在榨取中方利益後才揮動「大棒」，文中並分析中方其實對川普不存期望，是「虛與委蛇，配合演戲」，以換取更多時間發展經濟和改善民生，才能有本錢與川普周旋。

港媒《星島日報》19日分析，17日的「川習通話」，相對於2016年川普首次當選總統後一周2人就已通電話，這次通話並不算早，但川普去年底再次當選後，對中方再無惡言，且有連串緩和雙方緊張的舉動，包括表示美中可以共同解決世界上所有的問題，顯示可合作之意；又否定現總統拜登打壓TikTok的「不賣就禁」命令，並如邀請其友好國家領導人般，邀請習近平出席其就職典禮。

然而，該文直指，川普的示好，極可能只是他作為生意人的一種手段，對於對手「先友後敵」，給對方籠絡他的機會，取得利益後才改拿大棒打壓。文章指，川普現在示好，無非要中國為美國利益服務，大買美國貨、阻止芬太尼原材料流向美國、支持川普化解俄烏戰事、以哈戰爭等行動。

「至於川普真實心意，可看他提名的高官近日在國會提名聽證會的發言」，文章提到，川普2.0的內閣充斥對中鷹派，就是要阻止中國崛起，不容中國超越美國，當前最重要是不讓中國國內生產總值（GDP）追上美國。

值得關注的是，中方對川普的「善意」採取積極回應。例如，習近平與川普通話，同意建立戰略溝通管道，就重大問題保持經常性聯繫；對川普就職典禮，中方並非如過往由駐美大使代表，改派大陸國家副主席韓正以「習近平特別代表」身份參加，是歷來最高級別。

文章強調，陸方「並非幻想可與川普緩和矛盾，而是配合他演戲，以拖延中美硬碰硬，換取更多時間發展經濟和改善民生」，「中美鬥爭是長途賽，中國只有做好自己，才能立於不敗之地，才有更多本錢與川普周旋。」

文章表示，「川普1.0」時已明言不容中國超越美國，現在中國威脅更大，川普更不會「放生」中國，「這才是中美關係的本質。」

川普 美國 習近平

延伸閱讀

川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄

反川普群眾再上街頭 美國分裂未到盡頭

見面三分情？傳川普上任百日內出訪北京 台灣、關稅成焦點

路透：川普挺加密貨幣刻不容緩 上任後數天將簽相關命令

相關新聞

李強邀請 石破茂考慮盡早訪陸

日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁與中國共產黨的政黨間對話「日中執政黨交流機制」結束後返日，並於十七日向日本首...

港媒分析：川普對陸「先友後敵」 北京「配合演戲」

美國候任總統川普在20日就職前夕，17日與大陸國家主席習近平通話，意圖展示友好互動。港媒分析，川普當選總統至今多次對中國...

川普就職前夕 陸官媒刊專文：中美可以成為夥伴和朋友

在美國候任總統川普1月20日就職前夕，大陸官媒《人民日報》19日在三版刊登評論欄目「鐘聲」文章稱，17日的「川習通話」為...

陸科技公司佰才邦因「國安問題」被盯上 遭美商務部、FBI調查

華為前高管孫立新創立的佰才邦公司(Baicells)近期因國安問題被美國盯上，美國商務部正以國家安全為由對佰才邦進行調查...

前大陸地質調查局長遭控受賄逾1億元、洩國家秘密 當庭認罪

前中國地質調查局局長鍾自然落馬一年後，昨天就其受賄、故意洩露國家秘密開庭審理。他被指受賄人民幣2356萬餘元（約新台幣1...

川普二度重返白宮 美智庫：兩岸應開啟更多直接交流管道

長期為美國與台海兩岸舉行三方「二軌」交流的美國外交政策全國委員會（NCAFP）17日發布報告指出，北京與台北應藉由川普2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。