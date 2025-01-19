川普就職前夕 陸官媒刊專文：中美可以成為夥伴和朋友

在美國候任總統川普1月20日就職前夕，大陸官媒《人民日報》19日在三版刊登評論欄目「鐘聲」文章稱，17日的「川習通話」為推動中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心，強調中、美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，並重申台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，美方務必慎重處理。

在川普就職前夕，大陸國家主席習近平已在17日晚間應約與川普通電話。文章表示，這次受到國際社會廣泛關注的通話，「為推動中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心」。該文指，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係，發展中美關係必須具有長遠和戰略眼光。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。」

該文形容，中美關係已變成「你中有我、我中有你」的利益共同體。在當前國際情勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多。中美經貿關係本質上是互利共贏的。不斷開拓兩國經貿的成長機遇，將為雙方實現更大的合作共贏增添動力。

該文列舉，「過去4年，雙方團隊恢復和新建了20多個溝通機制，充分證明合作比摩擦好，對話比對抗好」，文中並提到，「台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，美方務必慎重處理。遏制打壓阻擋不了中國的發展，還會損害美方利益」，中美雙方應以求同存異的遠見和定力妥處分歧，為雙邊關係未來發展打下良好基礎。

文章表示，中、美作為兩個世界大國，要有足夠的政治智慧和歷史擔當走出一條新時期大國相處之道。文中也認為，中美從戰略高度和長遠角度掌握和處理雙邊關係，以「同球共濟」的精神為世界團結發揮積極作用，加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，將為動盪不安的世界帶來更多確定性。

文章還提到，「國之交在民相親」，未來，中美雙方要繼續為兩國人員往來和人文交流架橋鋪路，「中美雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。」