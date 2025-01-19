李強邀請 石破茂考慮盡早訪陸

日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁與中國共產黨的政黨間對話「日中執政黨交流機制」結束後返日，並於十七日向日本首相石破茂匯報，森山裕在會晤後向媒體表示「我認為，石破首相正在考慮盡早（訪陸）。」

這是時隔六年零三個月後日中兩國執政黨重啟交流對話，從十三日至十五日訪問中國，期間他們還與大陸總理李強、大陸外交部長王毅等人舉行會談。

共同社報導，石破茂十七日在官邸會晤森山裕和西田實仁，兩人彙報訪陸成果，傳達李強邀請石破茂早日訪陸一事。森山裕在會晤後除向媒體表達石破茂的訪陸意願，並指出當前重要的是在例行國會上早日通過二○二五年度預算，「政府大概將探討在何時能夠訪陸」。

森山裕稱，李強表示有意赴日本參加日中韓首腦會談，同時也歡迎首相石破茂在合適的時候訪陸。森山裕當時並遞交石破茂致習近平的親筆信。

另，綜合界面新聞和共同社報導，大陸農業農村部部長韓俊十七日在北京會見來訪的日本農林水產大臣江藤拓，就推動中日農業合作交換意見。韓俊表示，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段，中方願與日方重啟多雙邊機制農業各層級交流，年內召開第十次中日農業副部級對話會議，加強在動物衛生、漁業資源保護、智慧農業、鄉村振興、農產品貿易等領域務實合作。雙方就盡快簽署植物新品種保護領域合作文件、保持工作層密切溝通等達成共識。