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前大陸地質調查局長遭控受賄逾1億元、洩國家秘密 當庭認罪

中央社／ 台北18日電
大陸前地質調查局局長鍾自然。圖／取自中國地質調查局官網
大陸前地質調查局局長鍾自然。圖／取自中國地質調查局官網

前中國地質調查局局長鍾自然落馬一年後，昨天就其受賄、故意洩露國家秘密開庭審理。他被指受賄人民幣2356萬餘元（約新台幣1億602萬元），並將機密級文件交予不應知悉者閱看保管，情節嚴重。

人民日報App（應用程式）報導，浙江省寧波市中級人民法院17日一審開庭審理了前自然資源部黨組成員、前中國地質調查局黨組書記、局長鍾自然受賄、故意洩露國家秘密一案。對受賄部分公開審理；對故意洩露國家秘密部分依法不公開審理。

檢方指控：2011年至2023年，鍾自然利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2356萬餘元。

檢方表示，2019年，鍾自然違反保守國家秘密法的規定，將機密級文件交予不應知悉者閱看並保管，「情節嚴重」。

鍾自然當庭表示認罪悔罪，法院擇期宣判。

鍾自然在2024年1月受查落馬，是自然資源（國土資源）系統近10年來首名落馬高官。

鐘自然1962年生，於2014年6月出任國土資源部黨組成員、中國地質調查局黨組書記，同年7月擔任國土資源部黨組成員、中國地質調查局長、黨組書記，之後擔任自然資源部黨組成員、中國地質調查局長、黨組書記等職。

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