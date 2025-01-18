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陸委會歲末前進校園 關懷港澳學生、勉勵留台發展

中央社／ 台北18日電
陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔（中）日前與會淡江大學境外生春節聯歡活動，他與境外生合影。圖／陸委會提供
陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔（中）日前與會淡江大學境外生春節聯歡活動，他與境外生合影。圖／陸委會提供

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）歲末前進校園，關懷在台港澳生，介紹諮詢與服務資源，勉勵港澳生畢業後留台發展，發揮所長、壯大台灣。

策進會18日透過新聞稿表示，陸委會、策進會日前派員參與台灣大學淡江大學等學校歲末境外生團聚聯歡活動，對在台港澳生表達關懷，也為港澳生介紹諮詢與服務資源，勉勵港澳生留台發展。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔日前於歲末境外生團聚聯歡活動上表示，期勉在台的港澳生安心學習、安心生活，未來也能在台安穩發展、安居樂業。期許港澳生能夠在台學有所成、留台發展，貢獻專業，一起壯大台灣。

策進會表示，政府近年推出「工作評點制」等多項友善政策，協助港澳生在台順利求學，接著留台發展。為使港澳生充分運用評點制留台工作，陸委會與策進會將積極與各大學合作舉辦座談會，介紹最新政策、解答提問。

策進會指出，為了協助港澳生在台就學、就業及生活，今年規劃舉辦「港澳生畢業留台評點制講座」、「港澳生留台就業創業座談會」等多元活動，助力港澳生順利留台發展，達成政府攬才、育才、留才的政策目標。

台灣大學 淡江大學 陸委會

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