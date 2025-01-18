陸駐美大使寄語春節：希望美方相向而行 如龍蛇靈活加強對話

中國大陸駐美大使謝鋒16日應邀出席大陸央視「春晚序曲」美國專場活動並致辭，他表示，儘管今年仍然面臨嚴峻挑戰，但越來越多人認識到，中美關係企穩向好符合兩國共同利益，希望美方同中方相向而行，繼續互利合作、加強對話。

謝鋒表示，面對變亂交織的世界，各國人民對和平發展的追求更加堅定、對團結合作的呼聲更加強烈，這與春節蘊含的和平、和睦、和諧等精神內核高度契合。中美存在不少差異，但兩國人民對家庭和睦、生活美滿、世界和平的嚮往是相通的。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係至關重要。

回顧甲辰龍年，中美關係呈現來之不易的企穩勢頭，保持難能可貴的總體穩定。展望乙巳蛇年，儘管仍然面臨嚴峻挑戰，但越來越多人認識到，中美關係企穩向好符合兩國共同利益，符合國際社會普遍期待。

謝鋒呼籲，希望美方同中方相向而行，在兩國元首引領下，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，以金蛇舞動的幹勁拓展互利合作，以靈蛇之珠的智慧妥善管控分歧，以一龍一蛇的靈活加強對話溝通，走出一條新時期中美正確相處之道。

大陸央視「春晚序曲」美國專場上，大陸中宣部副部長、大陸央視台長慎海雄、中國常駐聯合國代表傅聰、中國駐紐約總領事陳立、美中關係全國委員會會長歐倫斯及各國駐聯合國使節、外交官、中美各界人士近200人出席。