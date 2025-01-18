習近平通話川普 陸學者：為未來一段時間中美關係定調

美國總統就職前三天，大陸國家主席習近平17日晚間與美國候任總統川普通電話。大陸學者指出，這次通話要為未來一段時間的中美關係定調，對今後一段時期的中美關係非常重要。

央視政經記者玉淵譚天引述復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，從時間點來看，川普在就職前三天和習近平通話，是他希望和習近平建立工作關係，從中方的角度而言，應約通話，表示對川普當選美國總統的祝賀，也是禮尚往來。

此次陸方釋出的通話新聞稿中，習近平表示，希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。吳心伯指出，這次通話雙方都有重要訊息向對方傳遞，同時也要為未來一段時間的中美關係定調，對今後一段時期的中美關係非常重要。

玉淵譚天指出，過去兩個月，川普曾公開表達希望同中國領導人溝通的意願，而川普在贏得美國總統選舉後，就曾表示與中方存在著溝通管道。中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉指出，川普第一任期強調領導人直接溝通的重要性，曾經主動給外國領導人留私人號碼，希望出現問題時對方直接給他打電話。

蘇曉暉並從川普過去的言論中分析他對習近平的看法。蘇曉暉認為，川普在公開場合談到中國時，表達過對習近平的尊重。這些動向都表明，川普重視中美關係，也希望保持高層級溝通。

新聞稿中另提到，兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。中國人民大學國際關係學院教授刁大明說明，這裡提到的戰略溝通渠道，是指中美之間高層次、高級別的對話溝通，以拜登政府時期的戰略溝通渠道來說，主要包括中方中央外辦主任和美國總統國家安全事務助理之間的溝通。