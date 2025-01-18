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赴泰旅遊慘遭賣豬仔！傳上海健身房逾30員工被上司出賣 困緬詐騙園區

香港01／ 撰文：陳進安
網傳上海一家健身房，有30多名員工被大區經理騙至泰國團建，結果疑似被困緬甸詐騙園區。情境示意圖。圖／Ingimage
網傳上海一家健身房，有30多名員工被大區經理騙至泰國團建，結果疑似被困緬甸詐騙園區。情境示意圖。圖／Ingimage

東南亞詐騙問題近日成為輿論熱點之際，有網友周三（15日）爆料稱，上海一家倒閉不久的健身房，有30多名員工被大區經理騙至泰國團建，然後「賣豬仔」，結果疑似被困緬甸詐騙園區，生死未卜。

發文的是上海某私募投資經理，據他稱，涉事的威爾士健身房位於番禺路，就在他會所對面，剛剛倒閉。他的一個朋友本來打算接收這家店，自己開個健身房玩，但人家跟他說，該店的店長加上員工，三十幾人上周剛剛在泰國「被賣掉當豬崽了」。他又稱經濟不好，「奴隸貿易又興起來了」。

爆料者稱「奴隸貿易又興起來了」。（網易）
爆料者稱「奴隸貿易又興起來了」。（網易）
據指涉事的威爾士健身房位於番禺路，員工被大區經理出賣。（網易）
據指涉事的威爾士健身房位於番禺路，員工被大區經理出賣。（網易）

另有網友稱，其實自去年下半年，該健身房就傳出經營異常的消息，許多網友發文稱，該健身房在上海長寧、浦東、徐匯等多個區都出現了合併、暫停營業等情況。知情人士透露，番禺路店8月份關店，但大區經理忽悠著店長和員工去了深圳一家店，做了小半年，然後年底獎勵他們去泰國所謂團建，結果把他們「賣豬仔」。

還有網傳1月8日發布的員工求救訊息，該員工稱現在被困在緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）的阿波羅園區，「他們給我的名字叫希特勒，我們的公司叫左洆集團，這些重要訊息告訴我哥哥」，他還傳了家人的電話，讓外界打給他媽媽，又提醒這個事情不要外傳，不要聲張，「不然我會被打死，就當我老同事一場，幫我一下」。

網傳員工求救訊息。（網易）
網傳員工求救訊息。（網易）

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文章授權轉載自《香港01》

上海 東南亞 緬甸 詐騙

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