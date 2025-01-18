習近平熱線川普 籲美方慎重處理台灣問題

選在美國總統就職前三天，大陸國家主席習近平十七日晚與美國候任總統川普通電話。針對台灣議題，習近平強調「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，據陸方消息，雙方同意建立「戰略溝通管道」，就「兩國共同關心的重大問題」保持「經常性聯繫」。

川普在社群媒體貼文，「我剛和中國國家主席習近平說了話；這通電話對中國和美國而言都非常棒。」「習主席和我將盡一切所能，讓這個世界更和平且安全」。

央視報導，習近平在通話中祝賀川普再次當選美國總統，指出「我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展」。習近平強調兩國「可以成為夥伴和朋友」，並指雙方難免會有分歧，「關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題辦法」。

習近平強調「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，他還提到，「中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇」。他呼籲雙方本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，「多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行」。

消息指，川普感謝習近平的祝賀，表示「很珍視同習主席的偉大關係」，希望繼續保持對話溝通，「期待盡快同習主席見面」。川普還提到美中應保持長久友好，共同維護世界和平。此外，兩人就俄烏戰爭、巴以衝突等議題交換意見，且同意建立「戰略溝通管道」，就共同關心的重大問題保持經常性聯繫。

彭博報導，兩人談到貿易、TikTok和芬太尼等議題，這次對話可能為這兩大經濟體之間的關係定調。

大陸外交部已於昨日宣布，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席廿日舉行的川普總統就職典禮。