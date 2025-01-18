探索「無人」訓練 共軍加強實戰場景演練

大陸國防部昨天公布今年新年度解放軍軍事訓練情況，今年全軍軍事訓練聚焦於應對現實安全威脅，深入進行實際作戰場景下訓練，強化聯合作戰體系演練，充分發揮軍事訓練懾戰止戰功能，還有積極探索「無人、智能」等新領域訓練。

大陸國防部發言人吳謙表示，二○二五年依照新的基礎訓練大綱廣泛展開跨軍兵種混合編組等重難點問題研練。以及，突出新型戰機、艦艇、導彈等新裝備訓練，積極探索無人、智能等新領域訓練；深化「科技＋」、「網路＋」訓練，運用科技力量推動解決部隊作戰訓練難題，持續深化科技加持的戰訓法創新。

一月二日，央視新聞曾報導「全軍開訓日」的各部隊訓練情況，包括：解放軍北部戰區空軍地空導彈兵某旅組織戰備拉動演練；解放軍航空兵某旅組織新年首飛訓練；以及武警「獵鷹突擊隊」的「反劫機戰術演練」、「人、犬、機、協同追剿訓練」、「無人機偵查」、「火車反劫持」、「手槍精度射擊」、「匕首格鬥術」等共十三項訓練。

另就台媒報導，共軍新近下水的○七六型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」可能對台灣登陸作戰。吳謙回應，中國自主發展建造○七六兩棲攻擊艦，是著眼國家安全需求做出的正常安排。