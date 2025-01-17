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習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

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習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國家主席習近平與即將就任美國總統的川普，北京時間17日晚間通電話，習近平針對台灣議題呼籲美方「務必慎重處理」。圖為2017年川普（右）與習近平（左）在北京會面。（路透資料照片）
大陸國家主席習近平與即將就任美國總統的川普，北京時間17日晚間通電話，習近平針對台灣議題呼籲美方「務必慎重處理」。圖為2017年川普（右）與習近平（左）在北京會面。（路透資料照片）

大陸國家主席習近平17日晚間與美國候任總統川普通電話。針對台灣議題，習近平強調「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，據陸方消息，雙方同意建立「戰略溝通管道」，就「兩國共同關心的重大問題」保持「經常性聯繫」。

央視新聞17日深夜報導，習近平在通話中祝賀川普再次當選美國總統，指出「我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展」。習近平強調兩國「可以成為夥伴和朋友」，並指雙方難免會有一些分歧，「關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法」。

習近平強調「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，他還提到，「中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇」。他呼籲雙方本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，「多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行」。

消息指，川普感謝習近平的祝賀，表示「很珍視同習主席的偉大關係」，希望繼續保持對話溝通，「期待儘快同習主席見面」。川普還提到美中應保持長久友好，共同維護世界和平。此外，兩人就俄烏戰爭、巴以衝突等議題交換意見，且同意建立「戰略溝通管道」，就共同關心的重大問題保持經常性聯繫。

去年11月7日，習近平致電川普，祝賀他當選美國總統。當時習近平指出，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷」，盼雙方「走出一條新時期中美正確相處之道」。

大陸外交部已於17日宣布，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席20日舉行的川普總統就職典禮。

台灣議題 川普 習近平

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