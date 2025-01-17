陸應急中心控美國「網攻、商業竊密」 大陸外交部嚴重關切

川普即將上台之際，中美持續互控網路攻擊。大陸國家互聯網應急中心17日發布報告，揭露發現、處置兩起美國對陸大型科技企業機構網路攻擊的事件。大陸外交部發言人郭嘉昆同日也在記者會上表態，中方對此表示嚴重關切，將採取必要措施。

今天稍早，大陸國家互聯網應急中心1月17日發布《美網絡攻擊我國某智慧能源及數位資訊大型高科技企業事件調查報告》。

報告揭露，2024年12月18日，大陸國家互聯網應急中心CNCERT發布公告，發現處置兩起美對我大型科技企業機構網路攻擊事件。

據揭露，上述案件中，美方攻擊者利用郵件伺服器管理員帳號執行了郵件匯出操作，竊密目標主要是該公司高階主管以及重要部門人員。

報告稱，攻擊者執行匯出指令時設定了匯出郵件的時間區間，有些帳號郵件全部匯出，郵件很多的帳號依指定時間區間匯出，以減少竊密資料傳輸量，降低被發現風險。

對於發布這篇報告的用意，大陸國家互聯網應急中心表示，為全球相關國家、單位有效發現和防範美國網路攻擊行為提供借鏡。

同日下午，在大陸外交部記者會上，發言人郭嘉昆說，報告再次曝光了美國政府對中國進行網路攻擊和商業及智慧財產權竊密的行為。中方對此表示嚴重關切，敦促美方立即停止相關惡意活動。中國將採取必要措施維護自身網路安全和利益。

他強調，網路空間攸關各國國家安全和經濟繁榮。美國應反躬自省，停止政治抹黑，要求別人做到的，自己首先應該做到，以負責任態度，遵守相同的國際規則，和國際社會一道，共同維護網絡空間和平與安全。