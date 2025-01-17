陸宣布：丁薛祥將出席達沃斯論壇 訪問瑞士、荷蘭
世界經濟論壇2025年年會即將在瑞士達沃斯舉行，大陸外交部17日宣布，中方由中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席，並將訪問瑞士、荷蘭兩國。
大陸外交部發言人郭嘉昆17主持例行記者會，宣布應世界經濟論壇創辦人兼董事會主席施瓦布及瑞士、荷蘭政府邀請，丁薛祥將於1月19日至24日至瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會並訪問瑞士、荷蘭。
同時，郭嘉昆也宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，孟加拉臨時政府外交顧問圖希德將於1月20日至24日訪問中國。
記者會上，郭嘉昆指出，世界經濟論壇是最具國際影響力的非官方經濟論壇之一，大陸國家主席習近平曾三度出席論壇活動並發表重要演講。
他說，本屆論壇年會以「智慧時代的合作」為主題，邀請各方探討加強合作之道，共同掌握智慧時代的發展機會。丁薛祥將在年會開幕全會中國專場發表特別演說。
郭嘉昆表示，中方期待透過出席論壇年會活動，和各方加強交流溝通，增進理解信任，凝聚合作共識，堅持真正的多邊主義，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為改善全球經濟治理、促進世界經濟成長貢獻正能量。
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