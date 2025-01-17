快訊

八八會館郭哲敏可在家吃年夜飯 新北檢不滿2億交保抗告失敗確定

越來越大咖！黃仁勳直言將赴緯創尾牙 「2天團」登台開唱

黃麟凱殺害母女兩人遭槍決 胞姊低調露面、身後事處理揭曉

陸宣布：丁薛祥將出席達沃斯論壇 訪問瑞士、荷蘭

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥將赴瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇2025年年會。（微博照片）
大陸國務院副總理丁薛祥將赴瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇2025年年會。（微博照片）

世界經濟論壇2025年年會即將在瑞士達沃斯舉行，大陸外交部17日宣布，中方由中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席，並將訪問瑞士、荷蘭兩國。

大陸外交部發言人郭嘉昆17主持例行記者會，宣布應世界經濟論壇創辦人兼董事會主席施瓦布及瑞士、荷蘭政府邀請，丁薛祥將於1月19日至24日至瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會並訪問瑞士、荷蘭。

同時，郭嘉昆也宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，孟加拉臨時政府外交顧問圖希德將於1月20日至24日訪問中國。

記者會上，郭嘉昆指出，世界經濟論壇是最具國際影響力的非官方經濟論壇之一，大陸國家主席習近平曾三度出席論壇活動並發表重要演講。

他說，本屆論壇年會以「智慧時代的合作」為主題，邀請各方探討加強合作之道，共同掌握智慧時代的發展機會。丁薛祥將在年會開幕全會中國專場發表特別演說。

郭嘉昆表示，中方期待透過出席論壇年會活動，和各方加強交流溝通，增進理解信任，凝聚合作共識，堅持真正的多邊主義，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為改善全球經濟治理、促進世界經濟成長貢獻正能量。

瑞士 荷蘭

延伸閱讀

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

爆發反對西班牙統治的叛亂 「園藝強國」荷蘭其實是「商人之國」

NBA／勇士主帥盛讚荷蘭中鋒有外線 美媒：暗示交易佛西維奇

「史努比狗狗」又來了 瑞士潮黑酷表第三彈 全球限量

相關新聞

陸應急中心控美國「網攻、商業竊密」 大陸外交部嚴重關切

川普即將上台之際，中美持續互控網路攻擊。大陸國家互聯網應急中心17日發布報告，揭露發現、處置兩起美國對陸大型科技企業機構...

陸國防部批賴清德 稱打「獨」促統絕不手軟

在未召開今年第一場例行記者會之前，中國大陸國防部發言人吳謙17日就近期涉軍問題發布消息。在涉台方面，他續批「賴清德之流數...

謝鋒寄語在美中國留學生 任中美友善新一代使者

農曆春節前，中國大陸駐美大使謝鋒16日向在美中國留學生致新春寄語，喊話他們將「留學報國」的光榮傳統發揚光大，同時廣交朋友...

曝共軍2025訓練要點 陸國防部：探索「無人、智能」等新領域訓練

大陸國防部17日就近期涉軍問題發布消息。其中，對於新年度共軍軍事訓練情況，大陸國防部發言人吳謙揭露，2025年全軍軍事訓...

陸國防部：將和馬來西亞、印尼軍隊深化合作 中法戰區司令今通話

中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立繼任訪問馬來西亞、印尼。大陸國防部發言人吳謙17日表示，此訪旨在落實中國與上...

中菲進行南海雙邊磋商 對菲黃岩島海域挑釁侵權中方提嚴正交涉

據大陸外交部網站，2025年1月16日，外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉扎羅在福建廈門共同主持召開中菲南海問題雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。