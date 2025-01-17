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陸國防部批賴清德 稱打「獨」促統絕不手軟

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部發言人吳謙17日就涉軍訊息發布消息。取自大陸國防部網站
大陸國防部發言人吳謙17日就涉軍訊息發布消息。取自大陸國防部網站

在未召開今年第一場例行記者會之前，中國大陸國防部發言人吳謙17日就近期涉軍問題發布消息。在涉台方面，他續批「賴清德之流數典忘祖、一派胡言」，表示解放軍打「獨」促統絕對不會有一丁點手軟，「我們有充分的理由相信，台灣當歸，歸來天地寬」。但對於剛下水的076型兩棲攻擊艦「四川號」是否劍指台灣，他說該艦下水不針對任何特定目標、地區和國家。

大陸國防部17日上午，公告數個發言人吳謙就近期涉軍問題發布的消息。對於總統賴清德近日發表演說，認為中俄威脅國際秩序，嚴重影響印太及全球和平穩定，台灣應繼續提高「國防」預算，強化「國防」力量等內容做出上述回應。

吳謙說，「賴清德之流數典忘祖、一派胡言」。 《開羅宣言》和《波茨坦公告》等一系列國際法文件明確「台灣回歸中國」，這是二戰後國際秩序的重要組成部分。二戰的勝利果實必須受到尊重和維護，「台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位」。

吳謙還說，賴清德當局勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，已成為破壞台海乃至亞太地區和平穩定的最大亂源。

他稱，正告賴清德當局及「台獨」分子，「以武謀獨」，不過是螳螂當車，完全是自掘墳墓。搞「台獨」絕對不會有好下場，解放軍打「獨」促統絕對不會有一丁點手軟。「我們有充分的理由相信，台灣當歸，歸來天地寬。」

另據大陸國防部發布訊息，對於記者提問，有台媒報導，共軍076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」登陸作戰能力驚人，該艦出動就是台灣最危險的時刻等，陸國防部有何回應時，吳謙說，根據國防需求發展必要武器裝備，是世界各國的通行做法。

吳謙表示，中國自主發展建造076兩棲攻擊艦，是著眼國家安全需求和海軍建設發展全局做出的正常安排，目的是捍衛國家主權、安全、發展利益，更好地維護世界和區域和平穩定，表示該艦下水後，將依計畫進行設備調試、繫泊試驗、航行試驗等工作。

吳謙最後表示，中國始終堅持走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策。「 076兩棲攻擊艦下水是海軍裝備發展中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。」

兩棲 國防部 賴清德

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