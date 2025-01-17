曝共軍2025訓練要點 陸國防部：探索「無人、智能」等新領域訓練

大陸國防部17日就近期涉軍問題發布消息。其中，對於新年度共軍軍事訓練情況，大陸國防部發言人吳謙揭露，2025年全軍軍事訓練聚焦於應對現實安全威脅，深入進行實際作戰場景下訓練，強化聯合作戰體系演練，充分發揮軍事訓練懾戰止戰功能，還有積極探索「無人、智能」等新領域訓練。

吳謙還說，貫徹全軍基礎訓練現場會、合成訓練現場會部署，依照新的基礎訓練大綱全面施訓，廣泛展開跨軍兵種混合編組等重難點問題研練。

以及，突出新型戰機、艦艇、導彈等新裝備訓練，積極探索無人、智能等新領域訓練，打造戰鬥力新的增長點；深化「科技+」、「網路+」訓練，運用科技力量推動解決部隊作戰訓練難題，持續深化科技加持的戰訓法創新。

吳謙還說，繼續與世界相關國家和區域軍隊展開聯演聯訓，進一步豐富演練科目、擴大力量規模、增加聯訓時間，積極參與國際軍事體育比賽，推動中外訓練交流合作走深走實。

就先前西藏強震解放軍參與救災，吳謙表示，截至15日，動用解放軍及武警部隊官兵2055人、民兵869人，緊急調派運輸機、直升機、無人機等航空器20架(次)，車輛及工程機械297台；搶救生還27人，轉移受災群眾2756人。

日前在1月2日，也就是2025年第一個工作日，大陸官媒央視新聞曾報導，根據解放軍新軍事訓練和考核大綱規定，每年的第一個工作日為「全軍開訓日」，亦即從該日起，解放軍全軍2025年度軍事訓練正式展開。

當時，央視分別報導解放軍北部戰區空軍地空導彈兵某旅組織戰備拉動演練、解放軍航空兵某旅組織新年首飛訓練、位處青藏高原的解放軍陸軍第76集團軍某旅展開輕武器實彈射擊，以及武警「獵鷹突擊隊」展開「反劫機戰術演練」、「人、犬、機、協同追剿訓練」、「無人機偵查」、「火車反劫持」、「手槍精度射擊」、「匕首格鬥術」等共13項訓練。